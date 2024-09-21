В Подмосковье начали искать водителя, привязавшего двух собак к машине

Фото: Никита Попов / РБК

В Подмосковье полиция установила личность водителя, ехавшего на машине, к которой были привязаны две собаки, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками», — написала она в своем телеграм-канале.

Полицейские уже его ищут, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным. Максимальное наказание по ней — до 5 лет лишения свободы.

Ранее телеграм-канал Mash выложил видеоролик, на котором водитель ВАЗ-2104 привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. По данным канала, это произошло в СНТ «Мосводоканал-2» в Мытищах, а владельцем машины является Константин Д. По данным местного телеграм-канала «Замкадье», инцидент произошел в поселке «Дружба». Видео было снято с камер видеонаблюдения соседнего СНТ.

Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы, чтобы допросить и выяснить, он ли был за рулем. Со слов жителей СНТ, он постоянно устраивает драки и кричит по ночам. Местные жители неоднократно писали жалобы, но они не помогли, уточнил Mash.

В марте в Челябинске местная жительница смыла котенка в унитаз. Мировой судья участка № 6 Курчатовского района назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.

Приговор женщине вынесли по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель. Максимальный штраф по этой части статьи — 80 тыс. руб.