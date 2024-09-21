 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье начали искать водителя, привязавшего двух собак к машине

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Подмосковье полиция установила личность водителя, ехавшего на машине, к которой были привязаны две собаки, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками», — написала она в своем телеграм-канале.

Полицейские уже его ищут, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным. Максимальное наказание по ней — до 5 лет лишения свободы.

Ранее телеграм-канал Mash выложил видеоролик, на котором водитель ВАЗ-2104 привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. По данным канала, это произошло в СНТ «Мосводоканал-2» в Мытищах, а владельцем машины является Константин Д. По данным местного телеграм-канала «Замкадье», инцидент произошел в поселке «Дружба». Видео было снято с камер видеонаблюдения соседнего СНТ.

Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы, чтобы допросить и выяснить, он ли был за рулем. Со слов жителей СНТ, он постоянно устраивает драки и кричит по ночам. Местные жители неоднократно писали жалобы, но они не помогли, уточнил Mash.

Какие штрафы и сроки предусмотрены за жестокое обращение с животными
Life
Фото:Владислав Шатило / РБК

В марте в Челябинске местная жительница смыла котенка в унитаз. Мировой судья участка № 6 Курчатовского района назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. руб.

Приговор женщине вынесли по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель. Максимальный штраф по этой части статьи — 80 тыс. руб.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
полиция Ирина Волк водитель жестокое обращение с животными
Материалы по теме
В Магадане суд запретил усыплять бездомных животных
Общество
В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными
Спорт
В Госдуме предложили наказывать за пропаганду жестокости к животным
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Подмосковье начали искать водителя, привязавшего двух собак к машинеОбщество, 14:48
Из-за мотофестиваля в Москве перекрыли Садовое кольцоОбщество, 14:30
Умер экс-министр региональной и национальной политики Евгений СапироОбщество, 14:18
Первая ракетка России вышла в финал турнира WTA в СеулеСпорт, 14:16
Федерация шахмат Киргизии выступила за снятие санкций с россиянСпорт, 14:09
В здании на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино произошел пожарОбщество, 14:08
Залужный сообщил о гибели своего экс-помощникаПолитика, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слиткамиОбщество, 13:59
Зеленский заявил о подготовке переговоров с РоссиейПолитика, 13:48
В Ингушетии тысячи людей встретили борт с телами охранников WildberriesОбщество, 13:40
Жительницу ЛНР задержали за передачу информации украинским спецслужбамПолитика, 13:35
Свободные заезды на этапе F1 прервали из-за ящерицы на трассе. ВидеоСпорт, 13:26
«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничьяОбщество, 13:08
Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военнымПолитика, 13:06