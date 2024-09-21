S7 Group провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango
Российский холдинг S7 Group и Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) провели первый тестовый полет демонстратора легкомоторного самолета Tango. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Тестовый полет состоялся утром 21 сентября на аэродроме в Московской области.
«В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился», — рассказали в S7 Group. Там уточнили, что самолетом управлял летчик-испытатель и инструктор первого класса СибНИА Владимир Барсук.
Tango — четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, созданный S7 Group из отечественных композитных материалов. Как сообщили в компании, его разработка проводилась в течение последних полутора лет на технической базе S7 в Торбеево в Ступинском районе Подмосковья.
На Tango установили двигатель UL Power 520is. Как отметили в S7 Group, компания занимается разработкой собственного двигателя такой же мощности. Его первый образец сейчас проходит тестовые испытания.
Самолет планируют применять в первоначальной подготовке авиационных кадров, а также для частных полетов, уточнили в пресс-службе холдинга.
В январе компания-разработчик «Яковлев» сообщила о завершении испытаний легкого учебно-тренировочного самолета Як-152. Его используют для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России.
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