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Китайский авианосец «Фуцзянь» испытал катапульту для запуска самолетов

Китай провел испытания катапульты на авианосце «Фуцзянь», с помощью которой можно запускать самолеты. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на фрагмент многосерийного фильма, выпущенного государственной телекомпанией CCTV.

На кадрах, снятых с летной палубы авианосца, видно, как военнослужащий приводит устройство в действие и как военный самолет взлетает с помощью электромагнитной системы запуска.

Когда именно были сделаны эти кадры, неизвестно, однако ведущий, комментирующий трехминутный фрагмент, сказал: «Мы слишком долго ждали, пока наши вооруженные силы станут сильными и достигнут мирового класса».

В настоящее время авианосец Военно-морских сил США Gerald R. Ford единственный, кто использует усовершенствованную систему катапультирования, отмечает SCMP.

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Политика
Авианосец &laquo;Фуцзянь&raquo;

Китай спустил на воду авианосец «Фуцзянь» собственного производства в июне 2022 года. Это первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов и самолетов, который Пекин сделал сам.

Как писали китайские СМИ, предполагается, что авианосец будет перевозить истребители J-35 и палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, которые Китай начинал разрабатывать (аналоги американских F-35 и E-2 Hawkeye соответственно). Также с «Фуцзяня» смогут взлететь истребители J-15T и самолеты радиоэлектронной борьбы J-15D.

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