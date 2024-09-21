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Общество ,  
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На Камчатке с бывшего замглавы города взыскали более 65 млн руб.

Экс-заместителя главы муниципалитета Вилючинска в Камчатском крае обязали вернуть в казну незаконно полученные 65 млн руб., сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Ведомство провело проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в местной администрации.

«Установлено, что для благоустройства городских территорий с коммерческой организацией, учредителем которой являлся сын заместителя главы администрации, был заключен муниципальный контракт на сумму более 65 млн руб.», — говорится в сообщении.

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Прокуратура обратилась в городской суд с требование взыскать эту сумму с чиновника. Суд удовлетворил требования ведомства.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Главу органа местного самоуправления и его заместителя уволили в связи с утратой доверия.

В отношении экс-замглавы города возбудили дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

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Камчатский край коррупция прокуратура
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