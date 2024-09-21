 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Картаполов рассказал о формате осеннего призыва

Картаполов: осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам
Сюжет
Новые законы в России

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета, сообщил «РИА Новости» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал он.

На данный момент реестр воинского учета находится в тестовом режиме, повестки будут приходить традиционным способом, уточнил депутат.

Он добавил, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.

Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повесток
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Через него повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток.

Сведения, которые будут вносить в реестр, содержат в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Согласно правительственному постановлению, реестр должен заработать с 1 ноября 2024 года. Однако в Минцифры отмечали, что полноценное использование Единого реестра воинского учета будет возможно «не раньше 2025 года» из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре проекта.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
электронные повестки осенний призыв Андрей Картаполов
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повесток
Технологии и медиа
Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повесток
Политика
Банки сообщили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Politico узнали о намерении США вывести войска из ИракаПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03
Картаполов рассказал о формате осеннего призываОбщество, 03:57
Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16Политика, 03:44
В Раде заявили, что силовики требуют у операторов связи данные украинцевПолитика, 03:19
Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за СШАПолитика, 03:17
Axios сообщил о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударе по БейрутуПолитика, 03:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сийярто заявил о скрытой торговле Европы с РоссиейПолитика, 02:53
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении ТаллинаПолитика, 02:45
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику TelegramПолитика, 02:17
В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкоматаПолитика, 02:06
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУПолитика, 02:04
Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в ЛиванеПолитика, 01:40
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь РоссииПолитика, 01:19