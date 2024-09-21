Картаполов рассказал о формате осеннего призыва

Картаполов: осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета, сообщил «РИА Новости» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал он.

На данный момент реестр воинского учета находится в тестовом режиме, повестки будут приходить традиционным способом, уточнил депутат.

Он добавил, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Через него повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток.

Сведения, которые будут вносить в реестр, содержат в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Согласно правительственному постановлению, реестр должен заработать с 1 ноября 2024 года. Однако в Минцифры отмечали, что полноценное использование Единого реестра воинского учета будет возможно «не раньше 2025 года» из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре проекта.