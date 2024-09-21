 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Politico узнали о намерении США вывести войска из Ирака

США объявят о готовности начать выводить военных из Ирака, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, иракские власти рассчитывают, что до конца 2026 года из страны уедут все американские военнослужащие — 2,5 тыс. человек. Согласование плана ухода американцев из республики находится на завершающей стадии.

Намерение вывести войска могут озвучить после встречи представителей США и Ирака на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры состоятся на следующей недели.

При этом чиновники признают, что борьба с частями «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Ираке и Сирии не завершена.

Reuters назвал срок вывода из Ирака оставшихся сил США
Политика
Фото:Ameer Al-Mohammedawi / DPA / Global Look Press

В начале сентября Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщл, что Ирак и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания относительно плана вывода оставшихся сил международной коалиции с иракской территории.

Стороны согласовали план вывода войск международной коалиции, согласно которому «сотни» военных покинут Ирак к сентябрю 2025 года, а оставшиеся силы — к концу 2026 года, сообщили агентству источники.

К 2011 году, после официального завершения войны в Ираке, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014 году иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь в борьбе с ИГИЛ, завоевавшим к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ирак США отвод войск
Материалы по теме
Reuters назвал срок вывода из Ирака оставшихся сил США
Политика
Премьер Ирака назвал Блинкену способ предотвратить войну на Востоке
Политика
Reuters сообщил о пяти раненых военных США при атаке на базу в Ираке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Politico узнали о намерении США вывести войска из ИракаПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03
Картаполов рассказал о формате осеннего призываОбщество, 03:57
Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16Политика, 03:44
В Раде заявили, что силовики требуют у операторов связи данные украинцевПолитика, 03:19
Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за СШАПолитика, 03:17
Axios сообщил о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударе по БейрутуПолитика, 03:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сийярто заявил о скрытой торговле Европы с РоссиейПолитика, 02:53
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении ТаллинаПолитика, 02:45
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику TelegramПолитика, 02:17
В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкоматаПолитика, 02:06
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУПолитика, 02:04
Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в ЛиванеПолитика, 01:40
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь РоссииПолитика, 01:19