Politico узнали о намерении США вывести войска из Ирака

США объявят о готовности начать выводить военных из Ирака, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, иракские власти рассчитывают, что до конца 2026 года из страны уедут все американские военнослужащие — 2,5 тыс. человек. Согласование плана ухода американцев из республики находится на завершающей стадии.

Намерение вывести войска могут озвучить после встречи представителей США и Ирака на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры состоятся на следующей недели.

При этом чиновники признают, что борьба с частями «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Ираке и Сирии не завершена.

В начале сентября Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщл, что Ирак и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания относительно плана вывода оставшихся сил международной коалиции с иракской территории.

Стороны согласовали план вывода войск международной коалиции, согласно которому «сотни» военных покинут Ирак к сентябрю 2025 года, а оставшиеся силы — к концу 2026 года, сообщили агентству источники.

К 2011 году, после официального завершения войны в Ираке, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014 году иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь в борьбе с ИГИЛ, завоевавшим к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.