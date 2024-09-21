В Раде заявили, что силовики требуют у операторов связи данные украинцев

Силовые структуры Украины неофициально принуждают операторов мобильной связи передавать данные о некоторых гражданах страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Я знаю о том, что, к сожалению, целые [силовые] структуры пользуются тем, что операторы [мобильной связи], которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц. Это не афишируется, но это происходит», — сказал он.

Деталей о запрошенной силовиками информации, а также о том, кем заинтересовались правоохранительные органы, Волынец не уточнил.

По его словам, «абсолютно все прослушивается». Силовики могут подключаться к разговорам граждан так же просто, «как сейчас мы с вами общаемся в студии», добавил депутат.

20 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил чиновникам и военным использовать Telegram на рабочих устройствах. Исключение для новых правил составили те, для кого использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

На совещании в СНБО присутствовал и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который «привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений,