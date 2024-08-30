ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия на Халхин-Голе

ФСБ рассекретила архив о применении Японией биооружия против СССР на Халхин-Голе

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о том, что во время битвы на реке Халхин-Гол в конце августа 1939 года японцы применили бактериологическое оружие против СССР.

В документах приводятся слова военнопленного — старшего унтер-офицера японской армии Хаяси Кадзуо. Он проходил службу казначеем в части «Исии Сиро», которая вела под Харбином разработку биологического оружия.

На допросе 15 января 1947 года он рассказал, что в 1939 году часть «Исии Сиро» «произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника». По его словам, они прошли в ночь на 29, 30 и 31 августа. «При отступлении японской армии выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной Армии, и эта местность заражалась», — добавил он.

Хаяси Кадзуо, как и другие военные, которые участвовали в разработке бактериологического оружия, был осужден Военным трибуналом Приморского военного округа, отмечает служба.

Бои на Халхин-Голе — локальный конфликт между советско-монгольскими войсками и японскими военными. Столкновения начались в мае 1939 года, в конце августа советско-монгольская группировка войск провела наступление, отбросив японских военных. Конфликт закончился победой Советского Союза и Монголии в середине сентября 1939 года.