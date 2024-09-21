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Выборы в США ,  
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Лавров назвал шуткой заявление Путина о поддержке Харрис

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Выборы в США

Президент России Владимир Путин пошутил о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia. Перевод беседы опубликован на сайте МИД России.

«У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью», — объяснил Лавров.

По мнению главы МИДа, политику США определяет не президент страны, а элита.

«Потому что там действует пресловутое «глубинное государство». Президент США Джо Байден в таком физическом состоянии, что уже долгое время не может руководить страной. Но страна крутит эти «шестеренки», — отметил Лавров.

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Камала Харрис

Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума в начале сентября заявил, что фаворитом России в гонке за пост президента Соединенных Штатов был действующий глава государства Джо Байден. Однако после того, как тот завершил кампанию, Москва будет поддерживать Харрис, сменившую его в качестве кандидата от демократов, сказал президент России.

Президент России добавил, что Харрис «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо». Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Бывший президент США и кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не знает как реагировать на слова российского президента. По словам Трампа, он не определился «я оскорблен или он сделал мне услугу».

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Владимир Путин

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
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Камала Харрис

вице-президент США
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