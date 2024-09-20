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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 8 дронов над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь над Белгородской областью российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Политика
Фото:Минобороны России

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе беспилотников, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, накануне ведомство отчиталось о двух сбитых украинских беспилотниках над Белгородской областью. По данным министерства, атака была пресечена около 11:30 мск.

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Теги
Белгородская область беспилотники ПВО Минобороны Военная операция на Украине
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