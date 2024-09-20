Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении 8 дронов над Белгородской областью

За ночь над Белгородской областью российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе беспилотников, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, накануне ведомство отчиталось о двух сбитых украинских беспилотниках над Белгородской областью. По данным министерства, атака была пресечена около 11:30 мск.