 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из Молдавии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Задержанный российскими силовиками доброволец и участник спецоперации из Молдавии, которому грозила депортация на родину, отпущен из СИЗО и уже находится в зоне военных действий.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Задержанный на границе доброволец из Молдавии, которому грозили выдворение на родину и 20 лет тюрьмы за «наемничество», отпущен и уже находится в зоне СВО!» — написал депутат.

Хинштейн попросил МВД не выдавать Молдавии участника спецоперации
Политика
Геннадий Федько


Хинштейн уже писал об этой истории. 16 сентября он сообщил, что уроженец Молдавии Геннадий Федько был задержан при пересечении границы, когда он ехал перезаключать уже истекший контракт.

По его словам, Федько находился тогда в изоляторе, откуда его могли выдворить в Молдавию, а там ему грозило до 20 лет тюрьмы по статье «Наемничество».

«Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — написал тогда Хинштейн, подчеркнув, что задержанному молдаванину будут оформлять временное убежище.

В декабре 2023 года Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, сообщил, что количество иностранных добровольцев, воюющих на стороне России, увеличилось в семь раз.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Александр Хинштейн доброволец зона спецоперации депортация
Материалы по теме
Хинштейн попросил МВД не выдавать Молдавии участника спецоперации
Политика
Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армию
Политика
Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 17:42
Глава МИД Польши объяснил свои слова о передаче Крыма под мандат ООНПолитика, 22:04
В Петербурге на улице, где закрыли все бары, откроют музей спецоперацииПолитика, 22:03
На Западе призвали положить конец надеждам Украины вступить в НАТОПолитика, 21:36
Яромир Ягр в 52 года забросил свою первую шайбу в сезоне чемпионата ЧехииСпорт, 21:28
Лавров заявил о надежде, что Запад услышит слова о «красных линиях»Политика, 21:14
Лавров предупредил Запад об оружии с «серьезными последствиями»Политика, 20:57
Глава «Зенита» раскритиковал болельщиков за оскорбления в адрес СоболеваСпорт, 20:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Орбан и Сальвини выступили за срочное прекращение конфликта на УкраинеПолитика, 20:42
Минюст исключил из списка иноагентов основателя проекта «Планерка»Политика, 20:40
Crocus объявила о начале выплат пострадавшим при теракте в «Сити Холле»Общество, 20:40
Дядя Джоковича стал новым президентом Ассоциации тенниса СербииСпорт, 20:36
Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из МолдавииПолитика, 20:33
Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армиюПолитика, 20:21
ЦАХАЛ объявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы»Политика, 19:58