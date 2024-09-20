Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из Молдавии
Задержанный российскими силовиками доброволец и участник спецоперации из Молдавии, которому грозила депортация на родину, отпущен из СИЗО и уже находится в зоне военных действий.
Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
«Задержанный на границе доброволец из Молдавии, которому грозили выдворение на родину и 20 лет тюрьмы за «наемничество», отпущен и уже находится в зоне СВО!» — написал депутат.
Хинштейн уже писал об этой истории. 16 сентября он сообщил, что уроженец Молдавии Геннадий Федько был задержан при пересечении границы, когда он ехал перезаключать уже истекший контракт.
По его словам, Федько находился тогда в изоляторе, откуда его могли выдворить в Молдавию, а там ему грозило до 20 лет тюрьмы по статье «Наемничество».
«Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — написал тогда Хинштейн, подчеркнув, что задержанному молдаванину будут оформлять временное убежище.
В декабре 2023 года Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, сообщил, что количество иностранных добровольцев, воюющих на стороне России, увеличилось в семь раз.
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