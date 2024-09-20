Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из Молдавии

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Задержанный российскими силовиками доброволец и участник спецоперации из Молдавии, которому грозила депортация на родину, отпущен из СИЗО и уже находится в зоне военных действий.

Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Задержанный на границе доброволец из Молдавии, которому грозили выдворение на родину и 20 лет тюрьмы за «наемничество», отпущен и уже находится в зоне СВО!» — написал депутат.

Хинштейн уже писал об этой истории . 16 сентября он сообщил, что уроженец Молдавии Геннадий Федько был задержан при пересечении границы, когда он ехал перезаключать уже истекший контракт.

По его словам, Федько находился тогда в изоляторе, откуда его могли выдворить в Молдавию, а там ему грозило до 20 лет тюрьмы по статье «Наемничество».

«Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — написал тогда Хинштейн, подчеркнув, что задержанному молдаванину будут оформлять временное убежище.

В декабре 2023 года Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, сообщил, что количество иностранных добровольцев, воюющих на стороне России, увеличилось в семь раз.