Хуснуллин оценил стоимость дороги вокруг Азовского моря в 600 млрд руб.

Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Строительство дороги вокруг Азовского моря обойдется в 500–600 млрд руб. до 2030 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Республику Адыгея.

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» уточняем планы. Идет бурное обсуждение с учетом тех средств, которые у нас есть. <...> Цифры измеряются в порядка 500–600 млрд [рублей. — РБК]. Это программа до 2030 года», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, эти деньги пойдут на ремонт дорог; на отдельных участках кольца, в частности на обходах Мариуполя и Новоазовска, возможно расширение до четырех полос. Кроме того, запланировано улучшение подъездных дорог к морю и продолжается работа по развитию дорог Азово-Черноморского кластера.

Азовское транспортное кольцо планируют завершить в 2024 году. Оно пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой. Маршрут уже сформирован, его протяженность составляет более 1400 км.

12 сентября Хуснуллин заявил, что строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря, а также модернизация и расширение существующих дорог позволят втрое увеличить пропускную способность на всем маршруте и сократить время в пути на пять часов.

Вице-премьер подчеркнул, что сегодня создание автодорожного кольцевого маршрута является приоритетной задачей.