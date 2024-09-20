 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Хуснуллин оценил стоимость дороги вокруг Азовского моря в 600 млрд руб.

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Строительство дороги вокруг Азовского моря обойдется в 500–600 млрд руб. до 2030 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Республику Адыгея.

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» уточняем планы. Идет бурное обсуждение с учетом тех средств, которые у нас есть. <...> Цифры измеряются в порядка 500–600 млрд [рублей. — РБК]. Это программа до 2030 года», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, эти деньги пойдут на ремонт дорог; на отдельных участках кольца, в частности на обходах Мариуполя и Новоазовска, возможно расширение до четырех полос. Кроме того, запланировано улучшение подъездных дорог к морю и продолжается работа по развитию дорог Азово-Черноморского кластера.

Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Азовское транспортное кольцо планируют завершить в 2024 году. Оно пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой. Маршрут уже сформирован, его протяженность составляет более 1400 км.

12 сентября Хуснуллин заявил, что строительство транспортного кольца вокруг Азовского моря, а также модернизация и расширение существующих дорог позволят втрое увеличить пропускную способность на всем маршруте и сократить время в пути на пять часов.

Вице-премьер подчеркнул, что сегодня создание автодорожного кольцевого маршрута является приоритетной задачей.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Марат Хуснуллин Азовское море Адыгея строительство дорог
Марат Хуснуллин фото

Марат Хуснуллин

вице-премьер России
9 августа 1966 года
Материалы по теме
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки
Финансы
Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году
Общество
Хуснуллин назвал неоднозначным вопрос строительства моста на Сахалин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 17:42
Хинштейн сообщил об освобождении из СИЗО контрактника из МолдавииПолитика, 20:33
Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в армиюПолитика, 20:21
ЦАХАЛ объявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы»Политика, 19:58
Сахар подорожал до пика за 7 месяцев на опасениях о поставках из БразилииИнвестиции, 19:56
В Ливане сообщили о гибели 12 человек при ударе Израиля по БейрутуПолитика, 19:53
Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» в матче памяти Павла СадыринаСпорт, 19:47
В Москве появятся новые участки с «турборазметкой». Как она работаетАвто, 19:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Тарасова назвала избалованными российских футболистовСпорт, 19:39
Цены на золото превысили $2650 за унцию и обновили исторический максимумИнвестиции, 19:31
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 19:30
Белый дом отверг неизбежность войны Израиля с «Хезболлой»Политика, 19:27
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»Политика, 19:24
Глава патриаршей комиссии поддержал запрет на теорию Дарвина в учебникахПолитика, 19:09
Лучший игрок НБА 2023 года подписал новый контракт на $192,9 млнСпорт, 19:09