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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль сообщил о 140 пусках ракет со стороны Ливана

ЦАХАЛ: с территории Ливана запустили около 140 ракет по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Jim Urquhart / REUTERS
Фото: Jim Urquhart / REUTERS

С территории Ливана выпустили около 140 ракет по нескольким районам Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«После сирен воздушной тревоги, которые звучали в течение последних нескольких часов в районах Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 120 запусков ракет из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, система ПВО «успешно перехватила» несколько ракет, в некоторых районах были обнаружены упавшие снаряды и осколки. «В настоящее время пожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров, которые были вызваны упавшими снарядами», — уточнили в пресс-службе армии.

Позднее в районах Мерон и Нетуа было зафиксировано около 20 пусков ракет со стороны Ливана. Большинство из них упали на открытой местности, сообщений о пострадавших нет.

За несколько часов до этого Израиль нанес удар по югу Ливана.

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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

Отношения между странами обострились после того, как в Ливане 17 и 18 сентября произошли массовые взрывы техники, в частности пейджеров и раций членов движения «Хезболла». Погибли десятки людей, ранения получили около 3 тыс. Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

Министр обороны Израиля Йоав Галант позже объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла счел атаку Израиля объявлением войны.

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