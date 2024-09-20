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Бизнес ,  
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Центробанк анонсировал сервис для проверки подозрительных фирм

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций. Сервис будет доступен с 1 октября 2024 года, соответствующий документ размещен на сайте Центробанка (ЦБ).

В нем говорится, что доступ к проверкам получит «неограниченный круг лиц».

«Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря сервису можно будет узнать, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, согласно данным платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. В распоряжении платформы есть сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.

Однако в ЦБ подчеркивают, что информация на ЗСК остается для банков вспомогательной, они должны самостоятельно оценивать добросовестность бизнеса своих клиентов.

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