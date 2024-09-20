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Светлана Захарова возглавила Московскую академию хореографии

Светлана Захарова
Светлана Захарова (Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»)

Народную артистку России Светлану Захарову назначили исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ), сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«И.о. ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова. <...> Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии», — написала Любимова.

На новой должности Захарова сменит Марину Леонову, которая возглавляла МГАХ более 20 лет. Любимова поблагодарила ее за труд от имени министерства и отметила, что под руководством Леоновой за эти годы 450 выпускников академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов.

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Общество
Светлана Захарова

Захарова родилась 10 июня 1979 года в Луцке. Она окончила Киевское хореографическое училище и Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Работала в Мариинском театре, с 2003 года — в Большом театре. В 2008 году стала примой-балериной миланского театра «Ла Скала». С 2007 по 2011 год Захарова была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», с 2018 года она член Совета при президенте России по культуре и искусству.

В конце августа 2024 года Захарова приняла участие в спектакле проекта «Па-де-де на пальцах и для пальцев» в Тынде — столице Байкало-Амурской магистрали. Директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных рассказал, что идея этого мероприятия появилась после того, как в музее истории БАМа был обнаружен документ, подтверждающий, что артисты Большого театра выступали перед первыми строителями магистрали в 1975 году.

Тогда балерину вдохновила идея выступления в столице БАМа в год празднования 50-летия магистрали и она решила представить жителям Тынды свою авторскую программу.

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Теги
балет Большой театр Светлана Захарова хореография
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