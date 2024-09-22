Как выросла доля еды в продажах через интернет. Инфографика
Доля продаж продуктов питания в онлайн-ретейле в 2024 году выросла с 13,1 до 15,8%. Еда стала самым популярным товаром, который покупают в интернете. При этом доля прошлогоднего лидера — цифровой и бытовой техники — снизилась с 18,3 до 14,3%. Доля мебели и товаров для дома — с 16,5 до 14,7%, одежды и обуви — с 16 до 14,4%, следует из данных, предоставленных РБК Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).
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