Как выросла доля еды в продажах через интернет. Инфографика

Доля продаж продуктов питания в онлайн-ретейле в 2024 году выросла с 13,1 до 15,8%. Еда стала самым популярным товаром, который покупают в интернете. При этом доля прошлогоднего лидера — цифровой и бытовой техники — снизилась с 18,3 до 14,3%. Доля мебели и товаров для дома — с 16,5 до 14,7%, одежды и обуви — с 16 до 14,4%, следует из данных, предоставленных РБК Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).