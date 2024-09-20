Власти Крыма задумались о замене гимна региона на современный
Власти Крыма решили инициировать процесс создания для региона нового гимна, в котором будут отражены события новейшей истории полуострова. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Он [нынешний гимн] сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает», — объяснил Константинов в телеграм-канале.
По его мнению, нужен такой гимн, который могли бы петь дети в школах и в котором был бы зафиксирован «исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию».
Он добавил, что этот вопрос будут обсуждать с «общественностью» Крыма.
Нынешний гимн Крыма был утвержден Верховной радой Украины в 1992 году. Его авторами являются советский композитор Алемдар Караманов и поэтесса Ольга Голубева. Есть версии гимна на украинском, русском и крымскотатарском языках.
Крым был присоединен к России по итогам прошедшего в 2014 году референдума, «за» проголосовали 96,77% жителей полуострова. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Текст действующего гимна Крыма на русском языке:
Нивы и горы твои волшебны, Родина,
Солнце и море твои целебны, Родина.
Эту землю мы сохраним
И внукам оставим цветущий, как сад, Крым,
Цветущий, как сад, Крым!
Зори свободы тебя согрели, Родина,
Братья-народы тебя воспели, Родина.
Эту землю мы сохраним
И вместе, крымчане, прославим в веках Крым,
Прославим в веках Крым!
Славься, Крым!
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