МВД показало кадры задержания 12 человек за торговлю данными о поездах

Как задержали 12 человек за торговлю данными о поездах. Видео

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В Петербурге задержали 12 человек, которых подозревают в незаконном получении и продаже данных о передвижении железнодорожных составов по России, сообщили в МВД.

В ведомстве рассказали, что криминальным бизнесом фигуранты дела занимались с 2020 года. Один из участников организации — бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании.

По версии следствия, у фигурантов дела было несколько десятков постоянных заказчиков, которым они продавали данные, общий доход преступной группы составил порядка 100 млн руб.