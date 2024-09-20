 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Как задержали 12 человек за торговлю данными о поездах. Видео

МВД показало кадры задержания 12 человек за торговлю данными о поездах

Как задержали 12 человек за торговлю данными о поездах. Видео
Video

В Петербурге задержали 12 человек, которых подозревают в незаконном получении и продаже данных о передвижении железнодорожных составов по России, сообщили в МВД.

В ведомстве рассказали, что криминальным бизнесом фигуранты дела занимались с 2020 года. Один из участников организации — бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании.

По версии следствия, у фигурантов дела было несколько десятков постоянных заказчиков, которым они продавали данные, общий доход преступной группы составил порядка 100 млн руб.

В Санкт-Петербурге задержали 12 человек за торговлю данными о поездах
Общество

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
поезда данные МВД уголовное дело
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге задержали 12 человек за торговлю данными о поездах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 17:42
НКК — об импортозамещении в автоматизации промышленностиОтрасли, 18:54
ПСБ провел бранч об инвестициях и роли женщины в предпринимательствеПресс-релиз, 18:50
Израиль сообщил о 140 пусках ракет со стороны ЛиванаПолитика, 18:49
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:47
«Авангард» проиграл четвертый подряд матч в КХЛСпорт, 18:46
Россиянину дистанционно аннулировали визу, когда он уже выехал за границуОбщество, 18:32
Центробанк анонсировал сервис для проверки подозрительных фирмБизнес, 18:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Насколько поправело новое правительство ФранцииПолитика, 18:27
Эксперты обсудили роль структурных продуктов в инвестиционном портфелеОтрасли, 18:24
Биткоин по $64 тыс. и налог на майнинг. События недели на крипторынкеКрипто, 18:19
Рынок рекламы изменится навсегда: почему Google грозит разделениеPro, 18:16
Министр обороны Украины уволил двух замов Буданова без согласования с нимПолитика, 18:14
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:08
Власти Крыма задумались о замене гимна региона на современныйОбщество, 18:05