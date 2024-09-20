Как задержали 12 человек за торговлю данными о поездах. Видео
В Петербурге задержали 12 человек, которых подозревают в незаконном получении и продаже данных о передвижении железнодорожных составов по России, сообщили в МВД.
В ведомстве рассказали, что криминальным бизнесом фигуранты дела занимались с 2020 года. Один из участников организации — бывший сотрудник информационно-вычислительного центра крупной железнодорожной компании.
По версии следствия, у фигурантов дела было несколько десятков постоянных заказчиков, которым они продавали данные, общий доход преступной группы составил порядка 100 млн руб.
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