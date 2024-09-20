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Общество ,  
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В МЧС объяснили взломом видео с целующимися мужчинами в телеграм-канале

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В официальном телеграм-канале ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 20 сентября опубликовали короткое видео с целующимися мужчинами, которое через несколько минут удалили, сообщила «Фонтанка».

В пресс-службе ведомства в тот же день сообщили о взломе телефона сотрудницы. «Сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.

Двухсекундное видео появилось на канале МЧС в 11:54 мск, через шесть минут ролик удалили. За это время публикация собрала более 30 репостов. По сообщению «Фонтанки», глава пресс-службы петербургского МЧС назвал случившееся провокацией.

Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ женщину за ролики с поцелуями
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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

В августе 2024 года суд назначил штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей жительнице Москвы, которая опубликовала ролики с поцелуями. По версии следствия, на опубликованных ею видеороликах девушка целовалась с девушкой и мужчина с мужчиной.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.

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МЧС Санкт-Петербург ЛГБТ
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