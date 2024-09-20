Мэр: в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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Взрывы прогремели в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы!» — написал он и призвал граждан не покидать укрытия. По данным издания «Страна.ua», речь идет о районе припортовой инфраструктуры.

До этого мэр сообщил о воздушной тревоге и «угрозе баллистики».

Ранее, в ночь на 20 сентября, в трех городах на западе Украины прогремели взрывы: в Ивано-Франковске, Ровно и Хмельницком.

Той же ночью система ПВО сработала в Киевской области, по данным «Зеркала недели», звуки взрывов были слышны дважды за ночь. «Страна.ua» и «Суспiльне» также сообщали о взрывах в Днепре и Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.