В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы!» — написал он и призвал граждан не покидать укрытия. По данным издания «Страна.ua», речь идет о районе припортовой инфраструктуры.
До этого мэр сообщил о воздушной тревоге и «угрозе баллистики».
Ранее, в ночь на 20 сентября, в трех городах на западе Украины прогремели взрывы: в Ивано-Франковске, Ровно и Хмельницком.
Той же ночью система ПВО сработала в Киевской области, по данным «Зеркала недели», звуки взрывов были слышны дважды за ночь. «Страна.ua» и «Суспiльне» также сообщали о взрывах в Днепре и Запорожье.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck
К Новому году машины подорожают на 20%
На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов