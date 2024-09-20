 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе прогремели взрывы

Мэр: в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Взрывы прогремели в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы!» — написал он и призвал граждан не покидать укрытия. По данным издания «Страна.ua», речь идет о районе припортовой инфраструктуры.

До этого мэр сообщил о воздушной тревоге и «угрозе баллистики».

В трех городах на западе Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:deniska_ua / Shutterstock

Ранее, в ночь на 20 сентября, в трех городах на западе Украины прогремели взрывы: в Ивано-Франковске, Ровно и Хмельницком.

Той же ночью система ПВО сработала в Киевской области, по данным «Зеркала недели», звуки взрывов были слышны дважды за ночь. «Страна.ua» и «Суспiльне» также сообщали о взрывах в Днепре и Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck

К Новому году машины подорожают на 20%

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео

Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Одесса Украина взрывы Геннадий Труханов
Материалы по теме
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
В Одессе раздались взрывы
Политика
В Одессе работники военкомата подрались с призывниками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Точки роста: что помогает ученым получать прорывные результатыРБК и Сбер, 17:32
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в 2 разаТехнологии и медиа, 17:30
Газовая станция в Курской области получила повреждения при обстрелеПолитика, 17:27
Вера Подгузова стала победителем конкурса «Лидеры в интересах женщин»Пресс-релиз, 17:19
Зеленский заявил о планах поставить точку в конфликте, а не троеточиеПолитика, 17:17
ФАС согласовала передачу активов Russ в объединенную с Wildberries фирмуБизнес, 17:16
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в КитаеСпорт, 17:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадры пожара в ремонтируемой поликлинике в МосквеОбщество, 17:11
ЕС пригрозил Грузии отменой безвиза из-за «упадка демократии»Политика, 17:09
ПСБ в рамках Евразийского женского форума обсудил франчайзингПресс-релиз, 17:08
Следствие попросило провести обыск у Владислава БакальчукаБизнес, 17:02
Вход по жетонам. Как не дать Hamster Kombat «сломать» сеть TONКрипто, 17:01
Альфа-банк и ВШЭ объявили о запуске сетевой программы магистратурыПресс-релиз, 16:58
Москвичей предупредили о заморозках до минус четырех градусовОбщество, 16:58