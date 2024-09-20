В трех городах на западе Украины прогремели взрывы

В городе Ивано-Франковске на западе Украины работает ПВО, сообщает мэр города Руслан Марцинкив в телеграм-канале.

Корреспонденты «Суспiльне» передают о взрывах в городах Ровно и Хмельницкий, которые также находятся на западе Украины. Об этом пишет и «Зеркало недели». Кроме того, по данным телеграм-канала, звуки взрывов были слышны в Киевской области - второй раз за ночь.

В Киевской области ранее этой ночью работала система ПВО. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепре и Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.