В Подольске к тушению склада привлекли авиацию

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Спасатели привлекли вертолет Ми-26 для тушения загоревшегося около завода кабелей склада в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На месте работает воздушное судно Московского авиационного центра. В здании частично обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

В 13:35 мск в МЧС сообщили, что площадь пожара достигла 4,8 тыс. кв. м. В тушении приняли участие более 70 специалистов и 24 единицы техники. Кроме того, 30 человек пришли на тушение добровольцами.

В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что пожар охватил 3,6 тыс. кв. м территории производства в Подольске по адресу: Московская область, Подольский ПСГ, город Подольск, ул. Бронницкая, 5.

Рядом с этим зданием находится завод «Микропровод» (ул. Бронницкая, 3). Его учредителем выступает ООО «Сарансккабель-500». Предприятие занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

В тот же день на юге Москвы загорелась крыша поликлиники на Варшавском шоссе. В МЧС сообщили, что здание находится на реконструкции. Огонь охватил 400 кв. м, его тушат 70 специалистов и 20 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.