 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

Сюжет
Дело губернатора Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию заказных убийств и покушение на убийство, остается в силе. Об этом РБК сообщила пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове.

«Судебное решение в отношении Фургала, Кадырова, Палея оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу
Политика
Сергей Фургал

Сергея Фургала избрали главой Хабаровского края в 2018 году. Летом 2019 года его арестовали по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. После этого президент Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора. В феврале 2023 года экс-губернатора признали виновным в двух заказных убийствах и покушении в составе группы лиц и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал вину не признал.

В рамках того же дела экс-помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год колонии. Предпринимателя из Хабаровска Андрея Палея осудили за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

Позднее в отношении Фургала завели еще одно дело о хищении активов МСП Банка. По нему помимо экс-губернатора проходят девять человек. По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2020 года обвиняемые похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Кроме того, фигуранты пытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании «Торэкс-Хабаровск».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck

К Новому году машины подорожают на 20%

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео

Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сергей Фургал Хабаровский край суд Саратов новости
Материалы по теме
Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу
Политика
Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских
Политика
Фургал назвал обвинения в хищении активов МСП Банка «дымовой завесой»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Raiffeisen продал долю в белорусском Приорбанке инвестору из ОАЭФинансы, 16:00
Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-приСпорт, 15:59
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:54
В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставкеФинансы, 15:51
Суд арестовал еще восемь человек после массовой драки в ТутаевеОбщество, 15:50
Акции производителя ботинок Dr. Martens рухнули до исторического минимумаИнвестиции, 15:49
Как нейросети становятся драйвером роста для аграриевНациональные проекты, 15:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинским военным не запретят вести официальные страницы в TelegramПолитика, 15:39
Чемпиона «Формулы-1» наказали за мат на пресс-конференцииСпорт, 15:30
Sydney Morning Herald узнала о скорой передаче Киеву списанных AbramsПолитика, 15:30
Средняя цена автомобиля в России превысила отметку в ₽3 млнАвто, 15:24
Додик приедет на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 15:18
YouTube-канал Верховного суда Индии взломали для продвижения криптоскамаКрипто, 15:17
Фон дер Ляйен объявила о намерении дать Украине кредит на €35 млрдПолитика, 15:16