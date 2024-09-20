Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию заказных убийств и покушение на убийство, остается в силе. Об этом РБК сообщила пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове.
«Судебное решение в отношении Фургала, Кадырова, Палея оставлено без изменения», — говорится в сообщении.
Сергея Фургала избрали главой Хабаровского края в 2018 году. Летом 2019 года его арестовали по делу об организации заказных убийств и о покушении на убийство в начале 2000-х годов. После этого президент Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора. В феврале 2023 года экс-губернатора признали виновным в двух заказных убийствах и покушении в составе группы лиц и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Фургал вину не признал.
В рамках того же дела экс-помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год колонии. Предпринимателя из Хабаровска Андрея Палея осудили за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
Позднее в отношении Фургала завели еще одно дело о хищении активов МСП Банка. По нему помимо экс-губернатора проходят девять человек. По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2020 года обвиняемые похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Кроме того, фигуранты пытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании «Торэкс-Хабаровск».
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