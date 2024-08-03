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Дело губернатора Фургала ,  
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Суд 23 августа пересмотрит приговор экс-главе Хабаровского края Фургалу

Сюжет
Дело губернатора Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу приговоренного к 22 годам заключения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 23 августа, сообщил «РИА Новости» адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

Защитники фигурантов дела намерены оспорить приговор Люблинского городского суда, рассказал Сарбашев.

«Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», — заявил собеседник агентства.

Фигуранты дела примут участие в заседании по видеосвязи.

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Сергей Фургал

Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года. В июле 2020-го его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего президент снял губернатора с должности.

В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Фургала признали виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же дела экс-помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год колонии. Предпринимателя из Хабаровска Андрея Палея осудили за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

Позднее на Фургала завели еще одно дело. По делу о хищении активов МСП Банка проходят девять человек, помимо экс-губернатор. По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2020 года обвиняемые похитили и впоследствии легализовали более 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Кроме того, фигуранты пытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании «Торэкс-Хабаровск».

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