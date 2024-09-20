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Госдолг Британии достиг рекордных 100% ВВП впервые с 1960-х

Госдолг Британии впервые с 1960-х сравнялся с объемом ВВП королевства
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Государственный долг Великобритании по итогам августа достиг 100% объема внутреннего валового продукта (ВВП), следует из данных, опубликованных Управлением национальной статистики королевства. Такие показатели зафиксировали впервые с 1960-х годов, отмечает Sky News.

В докладе отмечается, что чистые заимствования госсектора составили £13,7 млрд ($18,2 млрд). Это на £3,3 млрд ($4,38 млрд) больше, чем в августе 2023 года.

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Экономическое состояние Великобритании является худшим со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Рейчел Ривс в июле, вскоре после вступления в должность. «Если бы экономика росла хотя бы средними темпами, характерными для других развитых экономик за последние 14 лет, то она была бы на £130 млрд ($165,9 млрд) больше, что могло бы принести дополнительные £58 млрд ($74 млрд) налоговых поступлений только за последний год», — подчеркнула она.

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