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Эксперты назвали финансовое положение Британии самым сложным за 70 лет

Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной финансовой проблемой за 70 лет
Объем британского госдолга приближается к 100%, а экономика растет небольшими темпами, ситуация тяжелейшая с середины прошлого века, оценил IFS. Оппозиция по опросам вдвое опережает партию власти за полтора месяца до выборов
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leonhard Foeger / Getty Images)

Все британские партии в преддверии парламентских выборов должны быть честны при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми столкнется следующий состав правительства, заявил Bloomberg директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон.

Победитель будет вынужден решать проблему, серьезнее которой не было как минимум с 1950-х годов, оценил он.

Парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. Правящей партией сейчас являются консерваторы (тори), лейбористы (виги) — в оппозиции. Как ожидается, обе стороны представят свои экономические программы в течение двух недель, однако члены каждой партий уже назвали планы оппонентов невыполнимыми.

По данным опросов, консерваторы отстают от оппозиционных лейбористов более чем в два раза: по данным YouGov от 16 мая, лейбористов поддерживают 47% британцев, в то время как тори — всего 20%.

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Риши Сунак

Экономист назвал три варианты выхода из кризиса: во-первых, можно решиться на болезненное сокращение расходов, либо повысить налоги до 80-летнего максимума, либо значительно нарастить задолженность. Джонсон предложил устроить открытые дебаты по этим опциям, но сам же признал: политики «неохотно расскажут нам, какой из этих вариантов они бы выбрали» во время избирательной кампании. Однако, подчеркнул он, это не значит, британцам не следует задавать вопросы.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», — предупредил эксперт.

Как лейбористы, так и консерваторы обещают стабилизировать госдолг королевства, который приближается к 100% от ВВП. Экономика растет, но темы невысоки: реальный ВВП к марту 2024 года за три месяца вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом год назад.

В стране действуют высокие процентные ставки: Банк Англии повышал их 14 раз в период с декабря 2021 года по август 2023 года — скачок составил с 0,1% до 5,25%.

«У нас уже несколько месяцев растут зарплаты, снижаются счета за электроэнергию, снижаются ставки по ипотечным кредитам и снижаются налоги... Я доволен прогрессом, которого мы добиваемся», — заявил Сунак 10 мая в интервью Sky News.

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