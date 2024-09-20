Рябков не нашел общих тем беседы для Лаврова и Блинкена

Сергей Лавров (справа) и Энтони Блинкен (Фото: ТАСС)

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену нечего обсуждать на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Конечно, о чем с ним (с Блинкеном - РБК) говорить?» — спросил он.

Генеральная Ассамблея собралась на ежегодную, 79-ю сессию 17 сентября. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты. Российскую делегацию традиционно возглавит Лавров, он выступит с речью 28 сентября. По словам Рябкова, у министра готова колоссальная программа встреч на полях Генассамблеи ООН.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что на мероприятии выступит и президент Украины Владимир Зеленский и представит лидеру США Джо Байдену «план победы».