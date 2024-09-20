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Общество ,  
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Африканца, забросавшего скорую бутылками из-за прививки, отправили в СИЗО

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Петербургские полицейские задержали африканца, который в начале сентября забросал пустыми бутылками машину скорой помощи из-за отказа врачей сделать ему прививку. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по городу.

Инцидент произошел 2 сентября у станции метро «Академическая». Мужчина подошел к машине скорой помощи, где врачи проводили ежегодную бесплатную вакцинацию, и потребовал сделать прививку и ему, но получил отказ. Как отметили в МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения. «Обидевшись, мужчина достал из мусорного контейнера пустые бутылки и начал кидать их в автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло», — добавили в ведомстве.

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Фото:Наталья Горшкова / РИА Новости

Его задержали накануне, 19 сентября. Правонарушителем оказался 38-летний гражданин одного из государств Северной Африки, который уже несколько лет живет в России. Ранее он был судим за кражи и грабежи, подчеркнули в полиции. Мужчину отправили в СИЗО. Следователи завели против него уголовное дело по статье о хулиганстве — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

С началом осени эпидемиологическая обстановка в стране значительно ухудшилась. За последнюю неделю зарегистрировали 32 тыс. случаев заражения COVID-19 и свыше 705 тыс. случаев ОРВИ. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты уже около 12 млн человек.

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