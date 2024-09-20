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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В МИД России рассказали о последствиях войны на Ближнем Востоке для ЕС

Мария Захарова назвала новым видом теракта взрывы пейджеров в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Взрыв пейджеров в Ливане — это новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге на Евразийском женском форуме.

«Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях», — сказала она.

Она отметила, что пострадали «тысячи ни в чем не повинных людей», эта атака, по ее словам, стала беспрецедентной в истории мирового сообщества, она представляет собой грубое нарушение суверенитета с использованием неконвенционального оружия.

Россия, которая всегда стремилась не допустить большого взрыва на Ближнем востоке, глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, подчеркнула Захарова.

Дипломат также назвала возможные последствия эскалации военного конфликта в регионе.

«Ухудшение ситуации и вывод в масштабы большой войны просто приведет к глобальной катастрофе мирового уровня. <...> Она (война. — РБК) приведет к катастрофическим последствиям для Евросоюза: это будут потоки миграции, потоки вооружения», — сказала она.

Тайвань исключил причастность к взрывам пейджеров в Ливане
Политика
Фото:Ann Wang / Reuters

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами.

Россия рассматривает взрыв пейджеров в Ливане как акт терроризма и гибридной войны, от которого пострадали тысячи людей, и решительно осуждает «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан».

19 августа генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Израиль, устроив взрывы техники в Ливане, «перешел все красные линии», эти действия равносильны объявлению войны.

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Мария Захарова Ливан Санкт-Петербург теракт
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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