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Общество ,  
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Суд в Москве выслал и оштрафовал персонал китайского ресторана

Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Тверской суд Москвы привлек к различной административной ответственности семь граждан КНР, работавших в городском китайском ресторане, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Всем им вменялась незаконная работа в России — ч. 2 ст. 18.10 КоАП.

Сюй Инмань, Чжан Шуйпин, Дай Шаохуэй, Чжан Цин, Ли Синь, Дэн Цулюн и Ли Айрин признаны виновными в совершении административного правонарушения, уточнили в суде.

Каждому назначен административный штраф 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы России. «Части фигурантов — путем самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации, другой части — принудительного перемещения за территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Суд установил, что все они работали в ресторане без разрешения или патента.

Мещанский суд Москвы 14 сентября отправил под домашний арест директора одного из китайских ресторанов города Екатерину Шаповалову по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело против нее заведено по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ей грозит до шести лет лишения свободы. В этом ресторане стало плохо китайским туристам, которые съели карпа с рисом на пару, писал Mash. У них начались понос, рвота и поднялась температура.

По данным сервиса «РБК-Компании», Шаповалова Екатерина Сергеевна является генеральным директором зарегистрированного в Москве ООО «Ван Фу», главное направление деятельности которого — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредитель и единственный владелец этой организации — Ван Чуньбао.

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Тверской суд Китай Граждане рестораны штраф высылка
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