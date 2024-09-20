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Омбудсмен осудила буллинг детей, ударивших топором собаку

Иркутский омбудсмен призвала остановить травлю детей за издевательства над псом
Татьяна Афанасьева
Татьяна Афанасьева (Фото: irdeti.ru)

Иркутский детский омбудсмен Татьяна Афанасьева призвала остановить травлю подростков, которые подвесили и ударили топором живую собаку: те и так понесут наказание по закону, сообщила она на странице во «ВКонтакте».

В начале сентября МВД обратило внимание на видео, где подростки подвешивают на веревке живую собаку, несколько раз бьют ее топором и смеются. По данным полиции, инцидент произошел в июле. Как сообщили в прокуратуре, в нем приняли участие трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых обучается в техникуме.

«Активные представители общественности, игнорируя тот факт, что в отношении подростков уже ведется работа уполномоченных правоохранительных органов <...>, призывают всех неравнодушных к жестокому самоуправству. Подростков пытаются причислить к категории серийных убийц и маньяков, что в корне является нарушением их прав», — написала Афанасьева.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Детский омбудсмен назвала поддержку подобных провокаций «проявлением псевдосправедливости» и совершением противоправных деяний в отношении подростков. Корреспонденту «ИрСити» она рассказала, что дети «находятся в тревожном состоянии».

Подростков поставили на профилактический учет, а их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщили в МВД. Там также добавили, что собака выжила.

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Теги
издевательство над животными Иркутская область отравляющие вещества буллинг детский омбудсмен
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