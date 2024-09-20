Глава Nike ушел в отставку
Президент и главный исполнительный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку с 14 октября, говорится в заявлении совета директоров, сообщается на сайте компании.
Компанию возглавит бывший топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в Nike стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.
Донахью был исполнительным директором компании с января 2020 года. Газета The New York Times (NYT) пишет, что, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.
После объявления о смене гендиректора акции Nike в моменте подскочили примерно на 10%, до $89,26 за штуку.
Показатели далеки от максимума — $177, которого достигла компания в ноябре 2021 года, отметила NYT.
Nike 21 декабря 2023-го сообщила об уменьшении прогнозируемых продаж по итогам года, а также объявила о планах сократить расходы на $2 млрд в течение следующих трех лет из-за снижения потребительского спроса, особенно в Китае и Европе.
В июне 2022 года Nike сообщила о полном уходе с российского рынка. Компания присутствовала в России с 1994-го.
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