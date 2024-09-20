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Общество ,  
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Неизвестный убил человека на улице при нападении с ножами в Роттердаме

В голландском Роттердаме мужчина с двумя ножами нападал на людей, выкрикивая «Аллах Акбар», он убил человека и еще одного тяжело ранил, сообщает местная газета De Telegraaf со ссылкой на источники.

Он также нанес себе несколько ножевых ранений, мужчину доставили в больницу.

По словам полиции, поножовщина началась на парковке возле моста Эразма. Там мужчина серьезно ранил прохожего, затем он поднялся по лестнице на террасу возле ресторана и там ударил ножом второго человека, который впоследствии погиб.

ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о задержании подозреваемого.

«Мы арестовали подозреваемого, мы собираемся допросить его. Мы изучим все свидетельские показания, а затем посмотрим, каков был возможный мотив», — рассказала представитель полиции Кристель Арнтц.

Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце августа в Германии 26-летний сириец Исса А. напал с ножом на людей во время 650-летия города Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Тогда по меньшей мере три человека погибли. Еще четверо получили ранения, трое из них были в тяжелом состоянии.

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Роттердам Нидерланды нападение
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Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии
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В Германии арестовали сирийца по делу о нападении с ножом в Золингене
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Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия города
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