Спасатели потушили открытый огонь на складе матрасов в Подмосковье
Сотрудники МЧС потушили открытое горение на складе матрасов в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники ведомства не допустили перехода огня на соседние здания. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки под Видным. В результате пожара частично обрушилась кровля здания, пожарные локализовали огонь на площади 4,2 тыс. кв. м.
В тушении пожара принимают участие по меньшей мере 65 специалистов и задействовано 22 единицы техники.
По данным телеграм-канала Mash, горит «один из самых крупных в России складов матрасов», где хранится продукция местной фабрики. По адресу, по которому находится горящий склад, расположен магазин «Матрас.ру».
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