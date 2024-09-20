Трое маленьких детей погибли при пожаре в Якутии
В Якутии трое маленьких детей погибли при пожаре в двухэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Трагедия произошла в двухэтажке, предварительно, на 50 квадратах. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 7 мес., 1,5 и 2,5 лет. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда», — говорится в сообщении.
В тушении пожара участвовали 54 специалиста и было задействовано 13 единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники ведомства.
Ранее, 17 сентября, в Новой Москве в результате пожара в частном доме погиб семилетний ребенок. Тогда огонь вспыхнул в СНТ «Маяк-Бурцево». Пожар охватил 110 кв. м — обрушились кровля, перекрытия и стены двухэтажного дома.
Позднее возгорание перекинулось на соседнее здание. В тушении пожара принимали участие 37 специалистов и девять единиц техники.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов