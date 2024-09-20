Трое маленьких детей погибли при пожаре в Якутии

В Якутии трое маленьких детей погибли при пожаре в двухэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Трагедия произошла в двухэтажке, предварительно, на 50 квадратах. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 7 мес., 1,5 и 2,5 лет. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 54 специалиста и было задействовано 13 единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники ведомства.

Ранее, 17 сентября, в Новой Москве в результате пожара в частном доме погиб семилетний ребенок. Тогда огонь вспыхнул в СНТ «Маяк-Бурцево». Пожар охватил 110 кв. м — обрушились кровля, перекрытия и стены двухэтажного дома.

Позднее возгорание перекинулось на соседнее здание. В тушении пожара принимали участие 37 специалистов и девять единиц техники.