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Военная операция на Украине ,  
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Три села в Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Петровка Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, на территории одного из домовладений сгорела хозпостройка», — написал он в телеграм-канале.

От прилета снаряда пострадало также село Терезовка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, там сгорело два частных дома.

Третий случай произошел в селе Муром — беспилотник атаковал легковой автомобиль.

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над Белгородской областью
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Фото:Минобороны России

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 19 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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