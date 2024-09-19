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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израильские ВВС наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Видео

Израильские ВВС начали наносить удары по объектам «Хезболлы» в южном Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
После волны взрывов пейджеров и раций в Ливане израильское правительство объявило о «новой фазе» боевых действий против «Хезболлы». С сегодняшней ночи израильские ВВС наносят массированные удары по объектам движения

Израильские ВВС наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Видео
Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла», расположенным на территории Ливана. Целью атак названо «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».

«РИА Новости» и Ynet отмечают, что действия авиации ЦАХАЛ совпали по времени с выступлением генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, посвященном недавним взрывам пейджеров, используемых боевиками. Ливанское национальное агентство (NNA) пишет, что в ответ на взрывы «Хезболла» атаковала израильские казармы в поселении Шомер в районе Западной Галилеи на границе Израиля с Ливаном.

В результате взрывов пейджеров и радиостанций в Ливане свыше 4 тыс. человек пострадали, еще несколько десятков погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы», чьи устройства, как считается, и подверглись атаке, потеряли зрение из-за взрывов.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Насрулла, выступая сегодня с телеобращением, заявил, что эти действия равносильны объявлению войны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла Ливан Израиль ВВС авиаудар
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