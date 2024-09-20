Половина россиян посчитали стыдным признаться в деменции у родственника
Более половины россиян не станут рассказывать знакомым, друзьям и коллегам, если у кого-то из членов семьи диагностируют деменцию. К таким выводам в результате исследования (есть у РБК) пришли специалисты аналитического центра НАФИ. Исследование проводилось по инициативе социального проекта «Деменция.net».
Эксперты выявили распространенные среди россиян стереотипы, самым главным из них оказалось убеждение, что рассказывать о деменции неуместно и стыдно. 51% опрошенных признались, что не станут рассказывать о диагнозе родственника вне семьи, а 30% скрывали бы и собственный диагноз.
Второй стереотип — деменция не поддается лечению. Такого мнения придерживаются почти половина опрошенных — 48%. Третий стереотип — столкнувшись с деменцией, человеку негде получить помощь. Лишь треть россиян (31%) знают, где ее искать, если у родственника обнаружат деменцию, все остальные — нет.
В результате опроса выяснилось, что количество россиян, которые знают или слышали о деменции, за год выросло на 11% и в 2024 году составило 79%.
Более половины респондентов (55%) заявили о беспокойстве, что кто-то из их родственников может столкнуться с деменцией, особенно если старшему члену семьи больше 79 лет (62%).
Почти все россияне старше 45 лет (98%) считают необходимым обращаться к врачу при появлении первых признаков деменции, при этом 29% не знают, к какому именно врачу записаться для диагностики.
Исследование проводилось методом всероссийского онлайн-опроса, в котором участвовали 1600 респондентов. Структура выборки репрезентирует население страны по полу, возрасту, федеральным округам, типам населенного пункта. Размер статистической ошибки результатов исследования не превышает ±2,5%.
Участников опроса попросили назвать возраст, начиная с которого человек должен ежегодно проходить проверку когнитивных способностей. В том, что такая проверка необходима, уверены 43% респондентов.
При этом 24% считают, что такую диагностику нужно делать регулярно с 50 лет, а 26% опрошенных считают оптимальным возрастом начала диагностики 60 лет.
Среди наиболее действенных мер по предотвращению деменции участники исследования назвали упражнения для развития памяти (54%), прием лекарств (50%) и интеллектуальную активность (49%).
Половина респондентов следят за изменениями поведения своих близких, но только 25% обсуждают когнитивное здоровье с родственниками старше 60 лет.
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