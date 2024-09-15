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Аресты генералов ,  
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«РИА Новости» узнало, что фигурант дела Иванова должен выплатить ₽20 млн

Сюжет
Аресты генералов
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сергей Бородин
Сергей Бородин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о взяточничестве, после развода и раздела имущества должен выплатить 20 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, супружеская пара развелась в 2023 году. Исполнительное производство было возбуждено в сентябре 2024 года.

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Сергей Бородин

Бородина арестовали 24 апреля 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

По данным суда, Бородин и Иванов курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Они вступили в преступный сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

По информации ТАСС, Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Он свою вину отрицает.

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Теги
Персоны
Тимур Иванов взяточничество раздел имущества
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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года

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