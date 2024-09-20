Аналитики выяснили, чему россияне обучаются на курсах после работы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян, опрошенных специалистами «Авито Рекламы» и «Авито Работы», стали курсы по IT-специальностям и программированию. С результатами исследования ознакомился РБК.

На какие курсы дополнительного образования записались участники опроса:

16% — IT и программирование;

15% — финансы и инвестиции;

15% — психология и педагогика;

11% — бизнес и менеджмент, столько же — маркетинг, реклама и PR;

10% — коммуникации, ораторское искусство, работа в команде, продажи и т.д.;

7% — дизайн;

6% — спорт и фитнес;

6% — кулинария и гастрономия;

5% — иностранные языки.

В опросе участвовали 8 тыс. россиян.

Эксперты выяснили, что 50% работающих респондентов продолжают инвестировать в свое образование и приобретают курсы на образовательных платформах.

При этом 11% работающих успевают пройти за год несколько курсов дополнительного обучения, а 18% респондентов заявили, что успевают пройти до двух курсов дополнительного образования за год.

Причины получения дополнительного образования:

47% — повышение профессиональной квалификации;

29% — для личного развития;

18% — для повышения конкурентоспособности на рынке труда;

18% — для смены профессии;

17% — для поиска хобби;

10% — для развитие социальных связей (10%).

Наибольшая часть опрошенных — 34% — потратили на последний приобретенный курс 30 тыс. руб. или меньше. Около 12% респондентов рассказали, что заплатили до 50 тыс. руб., а 7% — до 80 000 руб.

Еще 9% респондентов потратили на покупку последнего курса от 80 тыс. до 300 тыс. руб. Около 2% опрошенных заплатили за обучение более 300 тыс. руб.