 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аналитики выяснили, чему россияне обучаются на курсах после работы

Avito: самыми популярными направлениями допобразования стали курсы в IT-сфере
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян, опрошенных специалистами «Авито Рекламы» и «Авито Работы», стали курсы по IT-специальностям и программированию. С результатами исследования ознакомился РБК.

На какие курсы дополнительного образования записались участники опроса:

  • 16% — IT и программирование;
  • 15% — финансы и инвестиции;
  • 15% — психология и педагогика;
  • 11% — бизнес и менеджмент, столько же — маркетинг, реклама и PR;
  • 10% — коммуникации, ораторское искусство, работа в команде, продажи и т.д.;
  • 7% — дизайн;
  • 6% — спорт и фитнес;
  • 6% — кулинария и гастрономия;
  • 5% — иностранные языки.

В опросе участвовали 8 тыс. россиян.

Эксперты выяснили, что 50% работающих респондентов продолжают инвестировать в свое образование и приобретают курсы на образовательных платформах.

При этом 11% работающих успевают пройти за год несколько курсов дополнительного обучения, а 18% респондентов заявили, что успевают пройти до двух курсов дополнительного образования за год.

Причины получения дополнительного образования:

  • 47% — повышение профессиональной квалификации;
  • 29% — для личного развития;
  • 18% — для повышения конкурентоспособности на рынке труда;
  • 18% — для смены профессии;
  • 17% — для поиска хобби;
  • 10% — для развитие социальных связей (10%).

Наибольшая часть опрошенных — 34% — потратили на последний приобретенный курс 30 тыс. руб. или меньше. Около 12% респондентов рассказали, что заплатили до 50 тыс. руб., а 7% — до 80 000 руб.

Еще 9% респондентов потратили на покупку последнего курса от 80 тыс. до 300 тыс. руб. Около 2% опрошенных заплатили за обучение более 300 тыс. руб.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
программирование профессиональное образование Исследование соцопрос
Материалы по теме
Россияне рассказали, на чем хотят экономить
Общество
Сколько россияне тратили в ресторанах этим летом
Бизнес
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на Бали
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
На Украине спрогнозировали отсутствие связи зимой до 20 часов в суткиПолитика, 06:34
Сбившего 9 человек в Благовещенске пьяного водителя осудили на 14 летОбщество, 06:13
Аналитики выяснили, чему россияне обучаются на курсах после работыОбщество, 06:00
В трех городах на западе Украины прогремели взрывыПолитика, 05:48
Против вступившего на Украине в РДК актера из «Глухаря» завели новое делоОбщество, 05:37
Неизвестный убил человека на улице при нападении с ножами в РоттердамеОбщество, 05:21
Половина россиян посчитали стыдным признаться в деменции у родственникаОбщество, 05:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Киеве ответили на идею польского министра отдать Крым под мандат ООНПолитика, 04:52
Спасатели потушили открытый огонь на складе матрасов в ПодмосковьеОбщество, 04:40
Трое маленьких детей погибли при пожаре в ЯкутииОбщество, 04:27
США предупредили об ужесточении режима санкций против российской нефтиПолитика, 04:15
В здании суда в Кентукки застрелили судьюОбщество, 03:58
Эксперты описали версии подготовки Израилем теракта с пейджерами в ЛиванеПолитика, 03:42
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсиюПолитика, 03:29