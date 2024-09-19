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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд закрыл для СМИ заседание о продлении ареста бывшему заму Шойгу

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Булкин Сергей / ТАСС)

Заседание о продлении меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пройдет в закрытом от СМИ и публики режиме, сообщает корреспондент ТАСС.

Рассмотрение дела проходит в Басманном суде.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и провести заседание <...> в закрытом для прессы и слушателей режиме», — цитирует агентство судью.

В рамках заседания суд также вынесет решение о мере пресечения для бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по делу Иванова. На данный момент Иванов и Бородин находятся в СИЗО.

17 сентября Басманный суд продлил арест третьего фигуранта — главы компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки бывшему заместителю министра обороны. В СИЗО Фомин останется до 23 декабря.

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Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. На следующий день задержали Бородина.

Оба курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По информации ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.

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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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