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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили данные об ускоренном созревании мозга у подростков в COVID

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Пандемия коронавируса
Биологи считают, что изоляция из-за пандемии COVID действительно может приводить к ускоренному созреванию мозга у подростков и затрагивать в большей степени девочек. Однако, отмечают они, нужны более глубокие исследования
Фото: Annette Riedl / dpa / ТАСС
Фото: Annette Riedl / dpa / ТАСС

Изоляция из-за пандемии коронавируса действительно может приводить к ускоренному созреванию мозга у подростков, заявили опрошенные РБК ученые-биологи. Так они оценили исследование ученых из Вашингтонского университета.

Согласно выводам исследователей, пандемия COVID-19 привела к ускоренному созреванию мозга подростков в связи со стрессом из-за социальной изоляции, говорится в статье американских исследователей. Тревоге и депрессии особенно были подвержены девочки, следует из материала университета.

«Все подростки оказались в изоляции, но девочки пострадали больше. Это гораздо сильнее повлияло на их мозг», — объяснила содиректор университета Патриция Кул.

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Авторы статьи отметили, что хронический стресс ускоряет истончение коры головного мозга, что связано «с повышенным риском развития нервно-психических и поведенческих расстройств». Эти расстройства часто возникают именно в подростковом возрасте, и женщины более всего подвержены этому риску.

Ученые уже проводили много подобных исследований на мышах и крысах, напомнил в разговоре с РБК профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович. «Теперь видим это на человеке», — сказал он. «Хронический стресс ведет к потере контактов между нервными клетками и даже гибели нервных клеток», — добавил он. По его словам, степень влияния хронического стресса на мозг действительно зависит от половой принадлежности человека.

«Вероятно, изменение условий при локдауне повлияло на психику подростков и работу нервной системы», — рассказала РБК кандидат биологических наук, ученый-нейробиолог, старший научный сотрудник лаборатории Клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН Елена Белова. При этом она отметила, что предполагаемую авторами статьи связь ментальных расстройств и ускоренного истончения коры головного мозга нужно еще доказать. Для этого необходимо провести длительные наблюдения за большой группой людей.

Исследование Вашингтонского университета началось еще до пандемии, в 2018 году. Изначальной целью ученых было оценить изменения в структуре головного мозга в подростковом возрасте. Для проведения исследования привлекли 160 подростков в возрасте от девяти до 17 лет. Завершить его планировали к 2020 году, но из-за начала пандемии коронавируса исследование отложили до 2021 года.

Возобновив работу, ученые создали модель предположительного истончения коры головного мозга у подростков, а затем изучили его еще раз. В повторном исследовании приняли участие более 80% детей, задействованных в 2018 году. В их мозге «наблюдался общий эффект ускоренного истончения». При этом он был гораздо больше выраженным именно у девочек — у них истончение наблюдалось во всех долях мозга, тогда как у мальчиков — только в «зрительной коре», рассказывала Патриция Кул изданию The Hill.

По словам Кул, это может быть связано с различным социальным взаимодействием девочек и мальчиков. Девочки больше зависят от взаимоотношений с приятельницами, так как привыкли делиться друг с другом чувствами, а мальчики собираются вместе для физической активности.

«У девушки, которая пришла [на исследования] в 11 лет, а затем вернулась в лабораторию в возрасте 14 лет, теперь мозг, похожий на мозг 18-летнего человека», — рассказала The New York Times Патриция Кул.

В марте эксперты оценили данные о связи COVID-19 и проблем с памятью. Речь идет о негативном влиянии коронавируса на когнитивные способности человека. То, что многие пациенты после перенесенного COVID-19 жалуются на «мозговой туман», РБК подтвердили эксперты.

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пандемия стресс тревога ученые Вашингтон COVID-19 мозг
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