Мурашко заявил о наличии лекарств от COVID на фоне роста заболеваемости
Лекарства от коронавируса в России есть на фоне роста заболеваемости, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал глава Минздрава.
С середины августа оперштаб по борьбе с COVID-19 начал докладывать о подъеме заболеваемости в России. С 12 по 18 августа показатель вырос на 31,4%. За неделю с 26 августа по 1 сентября — на 52,3%.
За неделю со 2 по 8 сентября — на 17,3%. Госпитализированы были 3 166 человек, количество госпитализаций увеличилось на 7%.
Ранее московские власти назвали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», так как в конце лета жители города возвращаются с дач и из отпусков.
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