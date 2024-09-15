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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о наличии лекарств от COVID на фоне роста заболеваемости

Сюжет
Пандемия коронавируса

Лекарства от коронавируса в России есть на фоне роста заболеваемости, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — сказал глава Минздрава.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С середины августа оперштаб по борьбе с COVID-19 начал докладывать о подъеме заболеваемости в России. С 12 по 18 августа показатель вырос на 31,4%. За неделю с 26 августа по 1 сентября — на 52,3%.

За неделю со 2 по 8 сентября — на 17,3%. Госпитализированы были 3 166 человек, количество госпитализаций увеличилось на 7%.

Ранее московские власти назвали рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», так как в конце лета жители города возвращаются с дач и из отпусков.

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Персоны
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус COVID-19 лекарства
Михаил Мурашко фото

Михаил Мурашко

министр здравоохранения России
9 января 1967 года

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