 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал качество техники «народного ОПК» равным заводскому

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Созданная «народным оборонно-промышленным комплексом» военная техника не уступает по качеству заводским изделиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Путин отметил качество беспилотников, собранных небольшими компаниями. Разработками в «народном ОПК» занимаются представители малого, среднего бизнеса и талантливые молодые инженеры, добавил он.

Раскрыть потенциал предприятий в этой сфере помогают Минобороны и Народный фронт, отметил президент. По его словам, организациям «народного ОПК» необходимо помогать в запуске собственных разработок в производстве.

«Ясно что малые и средние предприятия самостоятельно некоторые задачи решить не могут. И здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом», — сказал президент.

Помощник президента Дюмин заявил о росте темпов создания БПЛА в России
Политика
Фото:РИА Новости

В России работает несколько центров, специалисты которых разрабатывают дроны для применения в зоне военной операции. В частности, Народный фронт инициировал создание «Кулибин-клуба».

Организация находит инженеров, помогает им получить лицензию на изобретения и поддерживает изготовление образцов с их дальнейшей отправкой военнослужащим на фронт. Кроме создания БПЛА, участники клуба выпускают средства защиты для военных и машины для эвакуации раненых.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин ОПК Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Политика
Алиханов рассказал о мерах в отношении «проштрафившихся» предприятий ОПК
Политика
Помощник президента Дюмин заявил о росте темпов создания БПЛА в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Путин назвал качество техники «народного ОПК» равным заводскомуПолитика, 16:54
В Молдавии экс-начальника Генштаба обвинили в шпионаже в пользу РоссииПолитика, 16:52
Путин заявил о необходимости полностью закрыть потребности армии в дронахПолитика, 16:50
Подакцизные биткоины. Что участники отрасли думают про налог на майнингКрипто, 16:48
Новая марка Knewstar представит в России два кроссовераАвто, 16:29
Дипломат заявил об уничтожении двух третей полученных Украиной «Абрамсов»Политика, 16:27
Туск призвал поляков не паниковать при виде солдат в немецкой формеПолитика, 16:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемый в покушении на Прилепина рассказал о плане убийстваПолитика, 16:21
Путин заявил о планах нарастить в 10 раз выпуск дронов в 2024 годуПолитика, 16:19
Британский фунт достиг пика за 2,5 года на решении Банка Англии по ставкеИнвестиции, 16:19
На форуме обсудили будущее денежно-кредитной политики РоссииОтрасли, 16:18
Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в СеулеСпорт, 16:13
Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженностиОбщество, 16:10
В Россельхозбанке рассказали о перспективах «плавающих» облигацийОтрасли, 16:07