Путин назвал качество техники «народного ОПК» равным заводскому
Созданная «народным оборонно-промышленным комплексом» военная техника не уступает по качеству заводским изделиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, Путин отметил качество беспилотников, собранных небольшими компаниями. Разработками в «народном ОПК» занимаются представители малого, среднего бизнеса и талантливые молодые инженеры, добавил он.
Раскрыть потенциал предприятий в этой сфере помогают Минобороны и Народный фронт, отметил президент. По его словам, организациям «народного ОПК» необходимо помогать в запуске собственных разработок в производстве.
«Ясно что малые и средние предприятия самостоятельно некоторые задачи решить не могут. И здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупными предприятиями и малым бизнесом», — сказал президент.
В России работает несколько центров, специалисты которых разрабатывают дроны для применения в зоне военной операции. В частности, Народный фронт инициировал создание «Кулибин-клуба».
Организация находит инженеров, помогает им получить лицензию на изобретения и поддерживает изготовление образцов с их дальнейшей отправкой военнослужащим на фронт. Кроме создания БПЛА, участники клуба выпускают средства защиты для военных и машины для эвакуации раненых.
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