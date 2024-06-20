Помощник президента Дюмин заявил о росте темпов создания БПЛА в России

Минобороны России ускорило процесс создания беспилотников, сообщил «РИА Новости» помощник президента России Алексей Дюмин.

«Министерство обороны полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, это тема стратегического значения», — цитирует его агентство.

В работе по производству дронов также участвуют специалисты «Кулибин клуба», созданного Народным фронтом, отметил Дюмин. По его словам, организация работает без бюрократии. Это позволяет инженерам клуба в ускоренном порядке апробировать новые БПЛА и налаживать их серийное производство.

«Кулибин-клуб» — проект Народного фронта, занимающийся разработками в области оборонно-промышленного комплекса. Организация находит инженеров, помогает им получить лицензию на изобретения и поддерживает изготовление образцов с их дальнейшей отправкой военнослужащим на фронт. В частности, участники клуба разрабатывают дроны, средства защиты для военных, машины для эвакуации раненых. Иван Кулибин — русский механик-изобретатель, его имя стало в России нарицательным. Среди его изобретений: водоход, самокатная повозка, одноарочный мост через Неву, протез в виде механической ноги.

14 июня министр обороны Андрей Белоусов обсудил с Дюминым поставки беспилотников в войска и обучение солдат управлению дронами.

Дюмин отметил необходимость координации действий регионов, бизнеса и Минобороны в сферах производства беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Белоусов заявил, что «на текущий момент имеется необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт». Министр также призвал принять меры, чтобы «избежать избыточной вариативности изделий на фронте» и повысить эффективность технических средств, которые поставляют регионы.