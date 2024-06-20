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Военная операция на Украине ,  
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Помощник президента Дюмин заявил о росте темпов создания БПЛА в России

Помощник президента Дюмин: Минобороны наращивает темпы создания дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны России ускорило процесс создания беспилотников, сообщил «РИА Новости» помощник президента России Алексей Дюмин.

«Министерство обороны полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, это тема стратегического значения», — цитирует его агентство.

В работе по производству дронов также участвуют специалисты «Кулибин клуба», созданного Народным фронтом, отметил Дюмин. По его словам, организация работает без бюрократии. Это позволяет инженерам клуба в ускоренном порядке апробировать новые БПЛА и налаживать их серийное производство.

«Кулибин-клуб» — проект Народного фронта, занимающийся разработками в области оборонно-промышленного комплекса. Организация находит инженеров, помогает им получить лицензию на изобретения и поддерживает изготовление образцов с их дальнейшей отправкой военнослужащим на фронт. В частности, участники клуба разрабатывают дроны, средства защиты для военных, машины для эвакуации раненых.

Иван Кулибин — русский механик-изобретатель, его имя стало в России нарицательным. Среди его изобретений: водоход, самокатная повозка, одноарочный мост через Неву, протез в виде механической ноги.

Белоусов обсудил с Дюминым поставки дронов военным
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

14 июня министр обороны Андрей Белоусов обсудил с Дюминым поставки беспилотников в войска и обучение солдат управлению дронами.

Дюмин отметил необходимость координации действий регионов, бизнеса и Минобороны в сферах производства беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Белоусов заявил, что «на текущий момент имеется необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт». Министр также призвал принять меры, чтобы «избежать избыточной вариативности изделий на фронте» и повысить эффективность технических средств, которые поставляют регионы.

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Теги
Персоны
Военная операция на Украине Минобороны беспилотники Алексей Дюмин
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Алексей Дюмин фото

Алексей Дюмин

помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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