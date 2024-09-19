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Военная операция на Украине ,  
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ФРГ поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»

Сюжет
Военная операция на Украине
Танки Leopard 1A5
Танки Leopard 1A5 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия отправила на Украину новую партию военной техники в рамках проекта Leo 1 A5. Обновленный список предоставленных Киеву видов вооружения опубликован на сайте правительства ФРГ.

В рамках поставки Киев получил:

  • 22 танка Leopard 1A5;
  • три зенитные самоходные установки Gepard;
  • две радиолокационных системы TRML-4D;
  • пять вездеходов Bandvagn 206;
  • 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 1 тыс. патронов для стрелкового оружия и др.

С начала военной операции России на Украине Германия оказала Киеву военную помощь на сумму около €5,2 млрд (почти $5,8 млрд), сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В феврале 2023 года Германия, Дания и Нидерланды объявили о запуске проекта Leo 1 A5. В рамках этой программы страны отправляют Украине восстановленные танки Leopard 1A5 из своих запасов и боеприпасы к ним.

Германия поставит Украине еще двенадцать САУ Panzerhaubitze 2000
Политика
Panzerhaubitze 2000

В начале сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Портал Web.de оценил стоимость САУ в €150 млн (около $166,7 млн). Кроме того, в конце 2024 года ФРГ также отправит на Украину шесть современных артиллерийских орудий с дальностью стрельбы более 30 км и еще шесть — в 2025 году.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут достижение ее целей.

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