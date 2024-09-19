ФРГ поставила Украине новую партию «Леопардов» и «Гепардов»
Германия отправила на Украину новую партию военной техники в рамках проекта Leo 1 A5. Обновленный список предоставленных Киеву видов вооружения опубликован на сайте правительства ФРГ.
В рамках поставки Киев получил:
- 22 танка Leopard 1A5;
- три зенитные самоходные установки Gepard;
- две радиолокационных системы TRML-4D;
- пять вездеходов Bandvagn 206;
- 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 1 тыс. патронов для стрелкового оружия и др.
С начала военной операции России на Украине Германия оказала Киеву военную помощь на сумму около €5,2 млрд (почти $5,8 млрд), сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
В феврале 2023 года Германия, Дания и Нидерланды объявили о запуске проекта Leo 1 A5. В рамках этой программы страны отправляют Украине восстановленные танки Leopard 1A5 из своих запасов и боеприпасы к ним.
В начале сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Портал Web.de оценил стоимость САУ в €150 млн (около $166,7 млн). Кроме того, в конце 2024 года ФРГ также отправит на Украину шесть современных артиллерийских орудий с дальностью стрельбы более 30 км и еще шесть — в 2025 году.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут достижение ее целей.
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