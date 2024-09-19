Путин поприветствовал участников Юридического форума стран БРИКС
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Юридического форума стран БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, тема форума — «Право на страже справедливого мира» — созвучна приоритетам российского председательства в международной организации и «отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на четких и обязательных для всех правовых нормах».
Путин рассказал, что на повестке дня форума находится широкий круг вопросов, касающихся международного правосудия, юридического образования и науки, правового измерения торговых и инвестиционных обменов и др. Президент поблагодарил организаторов форума, а его участникам пожелал плодотворной работы.
Форум проходит с 19 по 20 сентября. Учредителями и организаторами мероприятия стали Ассоциация юристов России, Ассоциация юристов Индии, Китайское юридическое общество и Юридическое общество Южной Африки. На площадке МГИМО МИД России состоялось пленарное заседание форума.
БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. (ЮАР на английском языке — South African Republic).
С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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