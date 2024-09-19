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Общество ,  
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В МХТ имени А.П. Чехова опровергли госпитализацию Хабенского

Константин Хабенский
Константин Хабенский (Фото: Александра Савельева / ТАСС)

Худрук и директор Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова Константин Хабенский находится на работе, а не в больнице, сообщил РБК заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что народного артиста госпитализировали. Врачи якобы диагностировали актеру гипертонию с поражением сердца, а причиной ухудшения состояния стала ревматическая болезнь, информировал телеграм-канал.

«С Константином Юрьевичем Хабенским все в порядке», — заявил Верник.

У худрука МХТ обычный рабочий день в театре, отметил его заместитель.

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Константин Хабенский

Как следует из информации на сайте театра, 22 сентября Хабенский примет участие в юбилейном показе спектакля «Поколение Маугли». Это совместный проект МХТ имени А.П. Чехова и благотворительного фонда Константина Хабенского, в 2024 году ему исполняется десять лет.

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Константин Хабенский МХТ им.Чехова госпитализация
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Константин Хабенский

актер, режиссер
11 января 1972 года
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