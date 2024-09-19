Янина Павленко покинула пост главы Ялты

Янина Павленко (Фото: yanina_pavlenko / Telegram)

Глава администрации Ялты Янина Павленко ушла со своего поста из-за завершения сроков полномочий, сообщила мэр в телеграм-канале.

«Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы. Это и благоустройство территорий, и ремонт дворов и дорог, выделение благоустроенных квартир льготникам, и работа с расселением аварийных домов», — написала она.

По словам Павленко, в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на замещение должности. По словам чиновницы, она намерена участвовать в конкурсе.

Павленко занимала пост мэра с декабря 2020 года. Решение было принято на сессии местного горсовета, ему предшествовал конкурс, который определил двоих кандидатов. За кандидатуру Павленко проголосовали 27 депутатов из 28.

Павленко родилась в феврале 1976 года в городе Вижница Черновецкой области. В 1998 году окончила Харьковский государственный технический университет, затем продолжила обучение в Национальной академии госуправления при президенте Украины и в Симферопольском колледже национального университета пищевых технологий. В 2019 году окончила КФУ им. Вернадского по специальности «Юриспруденция».

С февраля 2015 года занимала пост гендиректора крупнейшего в Крыму винзавода «Массандра», которым руководила до ноября 2020 года.