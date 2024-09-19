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Общество ,  
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В России начал работу федеральный родительский комитет

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения России, передает корреспондент РБК.

Комитет провел первое заседание, председателем органа избрали директора лагеря «Артек» Константина Федоренко. Создание организации зимой 2024 года поддержал президент Владимир Путин.

Комитет будет консультативным органом при Минпросвещения. Организация будет отвечать за взаимодействие родителей, школ и региональных властей.

Кроме того, комитет займется просветительской деятельностью в области защиты прав детей, патриотического воспитания и воспитания. Членами сообщества могут стать активные родители, педагоги и представители общественности.

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2024 год в России объявили Годом семьи. Первое мероприятие по этой теме состоялось с 19 по 23 января на ВДНХ — там прошел форум «Родные — любимые».

В Год семьи по всей стране проходят всероссийские конкурсы, торжества ко Дню семьи, любви и верности, церемонии в связи с присвоением званий «Мать героиня» и «Родительская слава» и другие мероприятия.

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Теги
Минпросвещения Родительский комитет Сергей Кравцов
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